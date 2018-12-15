Правовой форум с 1 февраля станет официальной площадкой для обсуждения проектов нормативных актов

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правовой форум Беларуси, который ведет Национальный центр правовой информации, с 1 февраля 2019 года станет официальной площадкой для общественных обсуждений проектов правовых актов. Такая информация озвучена в субботнем эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Как было отмечено, правовой портал - единственный в стране, где собраны все правовые решения, которые принимались в Беларуси.

В целом же НЦПИ имеет в своем распоряжении обширный архив документов. Специалисты провели ревизию нормативных бумаг с 1917 года. Все они в печатном виде хранятся в самом центре.

На интернет-ресурсах центра новости правовой и юридической тематики выходят ежедневно. В год здесь размещается около 4 тыс. сообщений. При этом читают их далеко за пределами нашей страны. По словам начальника управления интернет-ресурсов Национального центра правовой информации Андрея Гвардияна, проявляют интерес и пользователи из Канады, США, Китая.

Директор Национального центра правовой информации Евгений Коваленко, отметил, что центр объединяет три основных направления. Это юристы, которые работают с правовой информацией, представители IT-сообщества, программисты, обеспечивающие техническую реализацию решений, и научные работники, которые анализируют тенденции развития соответствующих отношений, готовят прогнозы, вносят предложения по дальнейшему развитию ресурсов, направлений деятельности.

На центр возложено сразу несколько важных задач, в том числе и проведение юридической экспертизы технических нормативных актов: стандартов, кодексов, правил. Такую задачу, подчеркнули в эфире, поставил Президент - создать условия для успешного развития предпринимательства.-0-