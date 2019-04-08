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Предложения ФПБ о максимальном продлении контрактов добросовестным работникам учли в проекте ТК

Общество 08.04.2019 | 16:09

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии готовят ко второму чтению законопроект "Об изменении некоторых законов Беларуси", который предусматривает совершенствование законодательства о труде, в том числе Трудового кодекса. В частности, планируется расширить гарантии по продлению контрактов с работником, не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Тамара Красовская.

Предлагается изменить подходы в отношении добросовестных работников. "По желанию человека контракт с ним на прежних условиях будут продлевать на неопределенный срок, а на новых - не менее чем на три года", - отметила Тамара Красовская. По ее словам, это значительно расширяет права работников, в том числе предпенсионного возраста. "Человек сможет спокойно работать, при желании переобучиться. Исходя из состояния рынка труда, следует шире использовать опыт и профессионализм людей старшего поколения, стимулировать более длительную занятость людей пенсионного возраста, развивать наставничество", - убеждена парламентарий.

В процессе подготовки законопроекта ко второму чтению также обсуждается предложение Министерства здравоохранения о закреплении права работника на прохождение диспансерных осмотров с сохранением ему заработной платы. Сейчас это предложение прорабатывается, в том числе с Республиканским союзом нанимателей и в трудовых коллективах избирательных округов.

Тамара Красовская подчеркнула, что белорусское законодательство не содержит дискриминационных норм по возрасту, наоборот, всемерно содействует интеграции старшего поколения в общественную жизнь. Причина проблем с трудоустройством, которые возникают у людей пенсионного и предпенсионного возраста, зачастую кроется в том, что их недооценивают наниматели. И, как показывает опыт, зря. Депутат привела пример из жизни своего Борисовского сельского округа. Районный центр в этом году примет областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі". В числе тех, кто наиболее активно подключился к подготовке города к празднику, - районный Совет ветеранов. Он взял на себя значительную часть организации работы по благоустройству.

В парламенте уверены, что в белорусском обществе нужно формировать новый взгляд на активное долголетие. К нему, считает председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак, нужно готовиться в молодости, заботясь о своем здоровье. При этом важно, чтобы толерантное отношение к пожилым людям не сводилось только к тому, что им нужно уступить место в общественном транспорте. "Человека с опытом и багажом знаний молодежь зачастую не воспринимает как равного. Мол, у нас сейчас все по-другому, гораздо серьезнее. С другой стороны, и профессионалы в возрасте не должны недооценивать способности молодых. Важно, чтобы отношения строились на взаимном уважении", - сказала она.

Социальные практики и стратегии активного долголетия обсуждались на минувшей неделе в Палате представителей на заседании круглого стола. Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак проинформировал о мерах поддержки и социальной защиты пожилых граждан. Во время круглого стола рассматривались также предварительные результаты работы над Национальной стратегией в интересах пожилых граждан. Она формируется по поручению правительства. Разработка стратегии предусмотрена программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы. В Беларуси доля людей старше 65 лет составляет 14,9% от общей численности населения.

Как сообщалось, с предложением на законодательном уровне закрепить обязанность нанимателей продлевать контракты с добросовестными работниками или переводить их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех дополнительных социальных гарантий выступала Федерация профсоюзов Беларуси.-0-

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Теги
депутаты, законодательство, парламент, профсоюзы, трудовое законодательство
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