Предложения по проекту нового перечня лицензируемых медпроцедур можно высказать по 12 декабря

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "Об утверждении перечня процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность" вынесен на общественное обсуждение. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Организатором общественного обсуждения выступает Министерство здравоохранения. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 декабря.

Как сообщалось, проект постановления подготовил Минздрав в соответствии с планом мероприятий по реализации указа от 2 сентября 2019 года №326 "О совершенствовании лицензирования". К разработке документа были привлечены специалисты профильных кафедр БелМАПО и практической медицины.

Перечень уточнили по процедурам (манипуляциям), чтобы исключить двоякое трактование и дальнейшие судебные разбирательства. Для упрощения получения лицензии отдельные позиции (криолиполиз, криотерапия, виды эпиляции, радиочастотный лифтинг кожи) продублированы в разделе физиотерапии и косметологии. Это позволит организациям частной формы собственности формировать штат сотрудников из специалистов в зависимости от профиля оказываемых ими услуг.

По ряду процедур (механический аппаратный массаж, гидробальнеотерапия, видимое инфракрасное облучение, бесконтактный гидромассаж, аппаратная термотерапия, аппликации парафина, галотерапия, спелеоклиматотерапия, пилинг) даны уточнения (определения) условий, при которых они не будут относиться к лицензируемому виду деятельности. Все эти процедуры и раньше входили в перечень, однако отсутствовали условия, при которых не требуется их лицензирование.

Отдельным пунктом выделена лазерная эпиляция. Эти услуги всегда были медицинскими, деятельность, связанная с их предоставлением, лицензировалась в Минздраве. Кроме того, в проекте нашли отражение вопросы лицензирования лечебного массажа.

Как показывает десятилетняя практика работы по лицензированию медицинской деятельности, случаи причинения вреда здоровью при оказании медуслуг специалистами без медобразования не являются единичными. Чаще всего речь идет об оказании некачественных услуг по массажу, услуг соляриев, лазерной эпиляции. В то же время современные возможности оказания медпомощи совершенствуются, появляются новые технологии, которые требуют новых нормативных документов по их применению.-0-