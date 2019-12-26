Предложения по совершенствованию мер административной ответственности принимаются до 24 января

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр правовой информации до 24 января 2020 года собирает пожелания по вопросам существующей практики и предложения по совершенствованию мер административной ответственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Предложения можно направлять в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, в письменном виде на почтовый адрес НЦПИ, по электронной почте opros@ncpi.gov.by, с помощью аккаунтов в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter. Собранные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке нового законодательного акта.

Распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс. В состав комиссии вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Комиссия изучит мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений, а также граждан и субъектов хозяйствования.-0-