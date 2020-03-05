5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Для обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок руководство концерна приняло решение о временном перепрофилировании ряда предприятий для пошива медицинских изделий. Теперь маски будут изготавливать 15 предприятий, а планируемый общий объем производства - 550 тыс. изделий в сутки", - рассказали в "Беллегпроме".

По информации пресс-службы, на сегодняшний день заказчикам, самые крупные из которых "Белмедтехника" и "Белфармация", уже поставлено около 1,2 млн медицинских масок. Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые и их можно стерилизовать, пояснили в концерне.-0-