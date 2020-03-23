Предприятия "Беллегпрома" изготовили более 4,5 млн масок

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" изготовили более 4,5 млн санитарно-гигиенических масок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллегпрома".

"В сутки изготавливается около 300 тыс. медицинских изделий, что позволяет закрыть спрос внутри страны. По информации Минздрава, ажиотажного спроса на маски в аптеках нет. Однако предприятия "Беллегпрома" производство медицинских изделий не останавливают, формируя адекватный стратегический запас", - отметили в концерне.

В основном предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать.

Наряду с этим ОАО "МедЛен" наладил выпуск одноразовых масок. Они трехслойные: наружный и нижний покровный слои изготавливаются из нетканого материала "СпанБел" ОАО "СветлогорскХимволокно", внутренний слой - хлопковый материал также белорусского производства ООО "Медватфарм".-0-