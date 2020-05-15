15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" продолжают поддерживать медиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

СООО "Белвест" передало 11 тыс. комплектов специальной медицинской одежды (противочумных костюмов) Витебской областной клинической инфекционной больнице для обеспечения безопасной работы медперсонала. "В этот непростой как для нашей страны, так и для всего мира период мы хотели поддержать белорусских медиков, которые сейчас работают в опасных условиях и каждый день рискуют своим здоровьем", - отметил генеральный директор предприятия Юрий Суманеев.

Помимо этого, "Белвест" направил медицинским учреждениям по всей стране 110 тыс. подарочных купонов для медработников, чтобы они смогли приобрести обувь без торговой надбавки.

Гродненская компания "Конте Спа" передала тысячи защитных масок в Мостовскую, Щучинскую и Волковысскую районные больницы, Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов, Гродненский областной клинический перинатальный центр. "Помочь средствами индивидуальной защиты тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с коварным вирусом, - это самое малое, что мы можем сделать для наших медиков. Они настоящие бойцы, которые без лишней суеты и паники делают свое дело, лечат людей. И в наших силах поддержать их в этот непростой период, чтобы вместе преодолеть пандемию коронавируса и вернуться к привычному укладу жизни", - сказал заместитель директора по развитию "Конте Спа", член Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Валентин Байко.

Компания "Конте Спа" вместе с магазинами некоторых торговых сетей проводят благотворительную акцию "Помогай сердцем", направленную на поддержку белорусских медиков. "Помогай сердцем" - это наше обязательство перечислять по 10 копеек с каждой проданной пары носков Conte, DIWARI, Conte-kids и колготок Conte-kids на специальный благотворительный счет Министерства здравоохранения", - прокомментировали в компании. Акция действует с 17 апреля до 17 мая.

Как сообщалось ранее, СООО "Конте Спа" наряду с другими предприятиями концерна "Беллегпром" переориентировало часть производства на выпуск санитарно-гигиенических масок.-0-