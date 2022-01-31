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31 января 2022, 14:49

Предприятия холдинга "Белавтомаз" проведут патриотическую акцию "Навстречу референдуму"

Фото из архива
Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В феврале на предприятиях холдинга "Белавтомаз" пройдет патриотическая акция "Навстречу референдуму", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"10 предприятий холдинга - 10 городов на карте нашей страны. Первой точкой проведения акции станет завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава". Уже 1 февраля на предприятии пройдет концерт. Перед работниками выступят творческие коллективы ДК МАЗ, с приветственной речью от лица руководства холдинга обратятся представители администрации", - рассказали в пресс-службе.

Акция завершится 17 февраля в Бресте на ОАО "Брестмаш".

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5 и 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-

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