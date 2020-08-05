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05 августа 2020, 09:18

Предприниматели могут реализовать в Беларуси серьезные проекты - мнение

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию"
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5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприниматели могут реализовать в Беларуси серьезные проекты. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился индивидуальный предприниматель, многодетный отец Павел Донцов по итогам Послания главы государства белорусскому народу и Национальному собранию.

"Предприниматели могут реализовывать серьезные проекты в Беларуси. Все, кто стремится развивать свое дело, могут добиться желаемого - самостоятельно или с привлечением инвестиций. И примеров тому множество. В стране созданы необходимые для этого условия: свободные экономические зоны, технопарки. Если есть мозг и руки - все получится. Конечно, у каждого выходит по-своему", - уверен Павел Донцов.

Предприниматель рассказал, что принимаемые государством указы и законы всегда своевременны. К примеру, в 2007 году он мечтал из ИП вырасти до частного унитарного предприятия. "В скором времени вышел законодательный акт, который позволил это с легкостью сделать. Позже в считаные дни создали и зарегистрировали совместное белорусско-немецкое предприятие. Немецкие партнеры были приятно удивлены такой оперативностью проведения административных процедур", - сказал Павел Донцов.

Для мужчины как индивидуального предпринимателя было важно сохранить дело в сложный эпидемиологический период, ведь от этого зависел заработок и, как следствие, обеспеченность семьи. "Во время пандемии Президент четко придерживался единой программы и стратегии. Это не позволило закрыть большие, средние и малые предприятия. Люди не остались без работы и без привычных услуг", - подчеркнул он.

Будучи отцом пятерых детей, Павел Донцов отметил поддержку семей, в которых воспитывают троих и более малышей. "Поддержка и человеческое отношение чувствуются во всем и везде - от работников райисполкомов до окружающих людей. Недавно выделили участок для строительства собственного дома в Романовичах, выдали субсидию. Буквально на днях залил фундамент. Сейчас оказали материальную поддержку на подготовку детей к школе", - поделился глава многодетной семьи. По словам гомельчанина, по сравнению с 1990-ми очень изменилось отношение к многодетным семьям в обществе: "Все по-человечески поддерживают, помогают". Недавно супругу Светлану наградили орденом Матери. К награде прилагались пригласительные билеты в один из семейных развлекательных комплексов. "Настоящий подарок к годовщине бракосочетания. Дети повеселились, для них это был один из самых счастливых дней в жизни. А из таких, на первый взгляд, мелочей состоит жизнь", - отметил мужчина. Он подчеркнул, что "важно жить, реализовывать свои идеи, растить детей и радоваться жизни, а для этого есть все необходимое".-0-

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