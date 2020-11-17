17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпринимательский форум INNSTART BSU пройдет 18 ноября в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками станут около 100 студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников БГУ. Форум направлен на поддержку молодежных инициатив, создание условий для их реализации и стимулирования молодежи к научной деятельности.

"Программа включает образовательные и конкурсные мероприятия. Для молодых новаторов подготовлен семинар "Возможности финансирования инновационных стартапов" от представителей бизнеса. Они расскажут о грантовой и государственной поддержке стартапов и субъектов малого предпринимательства. Также заведующий кафедрой многопроцессорных систем и сетей факультета прикладной математики и информатики БГУ Сергей Марков и старший преподаватель данной кафедры Анастасия Гусейнова проведут мастер-класс для кураторов стартап-движения БГУ. Темой встречи станет формирование проектных команд в учебном процессе", - рассказали в пресс-службе.

Ключевым событием форума заявлен конкурс инновационных проектов INNSTART BSU. Команды студентов и сотрудников БГУ представят 10 новаторских идей в области биотехнологий, информационных технологий, переработки отходов, образования, мобильных приложений, компьютерных игр. Например, студенты Института бизнеса представят приложение по поиску одежды. "С помощью него потребители смогут выбирать и "примерять" одежду онлайн, сочетать различные образы, оценивать и копировать луки других пользователей с похожей комплекцией. Для учащихся автошкол с особенностями слуха студенты факультета прикладной математики и информатики разработали прототип платформы по переводу голосовых команд в анимацию языка жестов", - отметили в вузе.

Команда-победитель получит финансовое поощрение от НТП "Унитехпром БГУ". Также будут выбраны проекты, которые включат в акселерационную программу IT-компании KrokIT для консультационной помощи в коммерциализации.

Организатор мероприятия - Стартап-центр БГУ.-0-