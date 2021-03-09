Председатель КГБ предупредил о готовящейся оппозицией провокации на 25-27 марта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КГБ Иван Тертель в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" рассказал о готовящейся оппозицией провокации на 25-27 марта, сообщает БЕЛТА.

"За границей сложилось несколько политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся так называемые беглецы. Основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период, - рассказал председатель КГБ. - За эти потоки в Польше, Литве, Германии, в некоторых других странах идет серьезная конкуренция со стороны этой категории лиц. Они этим пользуются, серьезно подпитываются финансами".

По словам Ивана Тертеля, в оппозиции разработали несколько сценариев. К ним причастны лица, которые ранее покинули Беларусь. Крайними, по их задумке, решено было сделать известных среди белорусской оппозиции лиц: главу партии БНФ Григория Костусева, лидера движения "За Свободу" Юрия Губаревича и некоторых других, а также координаторов домовых чатов.

"Организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытки официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятия с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций", - заявил глава ведомства.

Один из сценариев подразумевает подачу заявки на проведение так называемого дня воли, дальнейший сбор людей на площади Якуба Коласа, марш к театру оперы и балета, затем - неконтролируемый выход людей и столкновение с правоохранителями. "Возможны более жесткие сценарии с участием третьих лиц и нанесением увечий гражданам, которые будут находиться в том числе в районе этих мероприятий", - добавил Иван Тертель.

Согласно еще одному варианту шествия, сбор людей может начаться в районе площади Бангалор. Эмоционально подогрев граждан, организаторы поведут их в центральные районы города и там начнут провоцировать правоохранителей. Третий сценарий разработан в оппозиции на случай запрета акции. В таком случае она намерена манипулировать гражданами в информационном пространстве и с помощью Telegram-каналов призывать их на несанкционированные митинги, где планируются столкновения с правоохранителями.

"Возможно, провокации будут со стороны третьих лиц. Это повлечет негативные последствия и на этом фоне удастся оправдать те средства, которые вложены, и спровоцировать дальнейшее обострение ситуации в стране. В этой связи мы четко пониманием наши задачи, знаем конкретно, кто за рубежом это планирует, их планы, каналы поступления средств. Мы знаем пофамильно исполнителей на нашей территории, в том числе по микрорайонным чатам", - предупредил председатель КГБ.

По его словам, Комитет госбезопасности и МВД уже предприняли соответствующие предупредительные меры, правоохранители намерены действовать в соответствии с законодательством. "Колебаться не будем. Пресекать будем по закону, но жестко, - подчеркнул руководитель спецслужбы. - Безусловно, обеспечим основной принцип в правосудии - неизбежность наказания за содеянное".

Иван Тертель попросил граждан не поддаваться на провокации со стороны организаторов протестных акций, беречь своих близких, особенно несовершеннолетних, а также понимать, что подобные митинги выгодны лишь тем, кто осваивает зарубежные деньги.-0-