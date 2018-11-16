Председатель Палаты представителей Египта стал почетным профессором БГУ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед стал почетным профессором Белорусского государственного университета. Торжественная церемония, во время которой ректор БГУ Андрей Король вручил спикеру соответствующий диплом и мантию, состоялась сегодня в вузе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Звания почетного профессор БГУ Али Абдель Аль Сайед удостоен за большой личный вклад в развитие правовой науки и укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Египтом и Беларусью.
Выступая перед членами Совета БГУ, преподавателями и студентами, спикер подчеркнул, что для него высокая честь быть почетным профессором ведущего белорусского вуза. Али Абдель Аль Сайед рассказал об основных направлениях развития Египта, представил общую картину общественно-политической ситуации в своей стране и выразил надежду на расширение сотрудничества двух государств.
Во время встречи Андрея Короля и Али Абделя Аль Сайеда отмечалась важность укрепления межвузовского сотрудничества. "Стороны обсудили возможности расширения партнерства, акцентировав внимание на важности роли университетов в развитии государств и реализации гуманистических идей общества", - проинформировали в пресс-службе. В настоящее время БГУ взаимодействует с пятью египетскими университетами и компаниями.
Али Абдель Аль Сайед оставил запись в Книге почетных гостей БГУ и вручил ректору памятную медаль "150-летие Палаты представителей Египта".-0-
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