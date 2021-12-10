Председательство в ЕАЭС переходит к Кыргызстану, следующее заседание ВЕЭС пройдет в мае в Бишкеке

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председательство в Евразийском экономическом союзе переходит к Кыргызстану. Об этом сообщила на брифинге по итогам состоявшегося сегодня заседания Высшего Евразийского экономического совета официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня главы государств положительно оценили итоги председательство Казахстана в органах союза в уходящем 2021 году, - сказала Ия Малкина. - В следующем году председательство переходит к Кыргызстану. Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета по предложению кыргызской стороны состоится в мае в Бишкеке".

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло сегодня в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-