Представитель Беларуси победил в международном конкурсе антикоррупционной рекламы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей и призеров международного молодежного конкурса социальной рекламы "Вместе против коррупции!" назвали в Москве, сообщили БЕЛТА в отделе информации Генеральной прокуратуры Беларуси.
На первом этапе государства-участники определили победителей и лауреатов национальных полуфиналов в номинациях "Лучший видеоролик" и "Лучший плакат". Лучшие работы прошли в финал.
По итогам голосования международного жюри конкурса победителем в первой номинации стал белорусский полуфиналист Иван Шевмер, инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой и социальной работе ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч". Студентка Белорусского государственного университета Анастасия Шалыгина в номинации "Лучший плакат" заняла второе место.
Церемония награждения финалистов прошла в Генеральной прокуратуре России и была приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.
Конкурс проводился в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Это крупнейший международный проект, который привлек внимание молодежи к одной из наиболее острых социальных проблем.-0-
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