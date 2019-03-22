Представитель Беларуси вошел в медицинскую комиссию Международной ассоциации бокса

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский специалист в области спортивной медицины Жанна Орехова стала членом медицинской комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщили корреспонденту БЕЛТА в БФБ.
Белорусская федерация этого вида спорта получила письмо от президента AIBA Гафура Рахимова, в котором говорится, что исполнительный комитет ассоциации ратифицировал назначение Жанны Ореховой на пост члена медицинской комиссии.
В Международной ассоциации бокса уверены, что знания и опыт белорусского специалиста будет способствовать процессу охраны здоровья и безопасности спортсменов, помогут добиться атлетам высоких результатов.-0-
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