Представитель Беларуси вошел в медицинскую комиссию Международной ассоциации бокса

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский специалист в области спортивной медицины Жанна Орехова стала членом медицинской комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщили корреспонденту БЕЛТА в БФБ.

Белорусская федерация этого вида спорта получила письмо от президента AIBA Гафура Рахимова, в котором говорится, что исполнительный комитет ассоциации ратифицировал назначение Жанны Ореховой на пост члена медицинской комиссии.

В Международной ассоциации бокса уверены, что знания и опыт белорусского специалиста будет способствовать процессу охраны здоровья и безопасности спортсменов, помогут добиться атлетам высоких результатов.-0-