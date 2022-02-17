Представитель Минобороны высоко оценил совместные действия белорусских и российских военных

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич высоко оценил совместные действия белорусских и российских военнослужащих в ходе отработки одного из эпизодов учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Учения проходят строго по замыслу, сегодня уже восьмой день. Войска отрабатывали ведение оборонительных действий. После того как условный противник был остановлен, он предпринял попытки наступления, в том числе с применением высадки тактического воздушного десанта. В ходе совместных действий сегодня отрабатывались вопросы уничтожения условного противника, в том числе реактивной артиллерией и авиацией", - сказал Андрей Некрашевич.

"Как руководитель этого розыгрыша я хотел бы отметить высокий уровень профессионализма и взаимодействия военнослужащих белорусских и российских подразделений. Их умелые действия позволили качественно и оперативно справиться с поставленными в ходе учения задачами", - добавил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил.-0-