Представителей 8 стран объединит научный форум по развитию географических исследований в Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Развитие географических исследований в Беларуси в XX-XXI вв." пройдет 23-26 марта в БГУ. Приурочена она к 60-летию кафедры физической географии мира и образовательных технологий и 100-летию со дня рождения профессора О.Ф.Якушко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Конференция организуется в очно-дистанционном формате с участием около 250 научных сотрудников и преподавателей географического профиля из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Молдовы, Азербайджана, Китая", - рассказали в пресс-службе.

Научный форум предполагает ряд мероприятий. В первый день, 23 марта, состоится выставка научных трудов выдающегося белорусского географа и геоморфолога, основателя отечественной лимнологической школы и первой женщины в республике доктора географических наук (1970) Ольги Якушко. Также в этот день можно ознакомиться с исследованиями сотрудников кафедры общего землеведения и гидрометеорологии и кафедры физической географии мира и образовательных технологий. Все выставки будут работать с 10.00 до 17.00.

Открытие и пленарное заседание пройдет 24 марта. Здесь с докладами выступят ученые БГУ, Института природопользования НАН Беларуси, Российского государственного гидрометеорологического университета, Казанского федерального университета и других. Продолжится программа форума работой двух секций, в рамках которых обсудят климатические риски и актуальные проблемы климатологии и метеорологии, актуальные проблемы лимнологии и гидрологии, инновационные педагогические технологии и развитие географического образования, теорию и методологию современных географических исследований.

Научные чтения, посвященные двум памятным датам, организуются 25 и 26 марта. Также в эти дни состоится работа круглых столов "Наука и молодежь: роль научно-исследовательской работы студентов, магистрантов и аспирантов в развитии географической науки" и "Адаптация к изменениям климата в Беларуси: практики вовлечения общественности". Для участников конференции также запланированы экскурсии в обновленный Музей землеведения и оранжерею факультета географии и геоинформатики.

Организатором конференции выступает факультет географии и геоинформатики БГУ при поддержке министерств образования и природных ресурсов и окружающей среды, Национальной академии наук, Белорусского географического общества.

Кафедра физической географии мира и образовательных технологий как самостоятельное структурное подразделение основана в 1961 году. Она внесла большой вклад в становление и развитие в Беларуси таких научных направлений, как региональная физическая география, биогеография, палеогеография и эволюционная география, дендроиндикация и дендроклиматология, методика вузовского и школьного географического образования, общая и региональная топонимика. Сотрудники кафедры выполняют совместные научные исследования с Минским городским и Минским областным институтами развития образования и с учреждениями НАН Беларуси. В частности, с Институтом экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича, Институтом плодоводства, Центральным ботаническим садом, НПЦ по биоресурсам, Институтом природопользования. Также здесь работают выпускники кафедры и осуществляется подготовка специалистов. За 60-летний период сотрудниками кафедры подготовлено свыше 1000 высококвалифицированных специалистов.-0-