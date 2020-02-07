Представители Администрации Президента проведут приемы граждан 11-14 февраля

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента продолжает на плановой основе проводить приемы граждан и юридических лиц, в том числе выездные приемы в регионах. Очередные встречи запланированы на 11-14 февраля, сообщает БЕЛТА.

Так, 12 февраля глава Администрации Президента Игорь Сергеенко выслушает граждан на предприятии СЗАО "БЕЛДЖИ" в Борисове. В этот же день прием граждан проведет помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима, мероприятие пройдет в администрации Ленинского района столицы.

На 11 февраля запланирована встреча с населением помощника Президента - инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича в Барановичах, помощника Президента - инспектора по Витебской области Анатолия Линевича - в Орше, первого заместителя начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц - начальника управления письменных и электронных обращений Администрации Президента Кристины Поболь - в Мостах.

13 февраля состоится прием граждан заместителем главы Администрации Президента Андреем Кунцевичем в Быхове. Также в четверг жители Добруша смогут встретиться с заместителем начальника главного идеологического управления - начальником управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Администрации Президента Владимиром Матусевичем.

В пятницу, 14 февраля, в Березовке Лидского района обращения выслушает помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. В этот же день в Петрикове прием граждан проведет заместитель начальника управления руководящих кадров и государственных наград главного управления кадровой политики Администрации Президента Алексей Гуйда.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и организаций.-0-