Представители Администрации Президента проведут приемы граждан 24-28 февраля

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента продолжает на плановой основе проводить приемы граждан и юридических лиц, в том числе выездные приемы в регионах. Очередные встречи запланированы на 24-28 февраля, сообщает БЕЛТА.

Так, 26 февраля глава Администрации Президента Игорь Сергеенко выслушает граждан в Круглом. В этот же день прием граждан проведет помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима, мероприятие пройдет в администрации Московского района столицы.

На 25 февраля запланированы сразу три встречи с населением. Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич выедет в Полоцк, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко - в Лельчицы, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская - в Ветку.

27 февраля состоится прием граждан первым заместителем главы Администрации Президента Максимом Рыженковым в Лунинце. Также в четверг жители Узды смогут встретиться с начальником главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента Жанной Тищенко.

В пятницу, 28 февраля, в Речице обращения выслушает первый заместитель начальника главного управления кадровой политики - начальник управления руководящих кадров и государственных наград Администрации Президента Геннадий Решетько.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.-0-