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17 июня 2020, 07:05

Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 17-19 июня

Фото из архива
Фото из архива
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и представители Администрации Президента проведут 17-19 июня выездные приемы граждан и прямые телефонные линии для населения Брестской, Гродненской и Витебской областей, сообщает БЕЛТА.

Так, сегодня в Березовском райисполкоме прием граждан и прямую телефонную линию проведет начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык.

Завтра, 18 июня, заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич проведет прием и прямую телефонную линию в Островецком райисполкоме. На вопросы граждан в Миорском райисполкоме ответит начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.

В пятницу, 19 июня, начальник главного государственно-правового управления Евгений Коваленко выслушает граждан, а также ответит на звонки в Слонимском райисполкоме.

В плановом порядке с 16 по 26 июня Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан в различных регионах страны. Граждане смогут лично донести свои проблемы до руководителей высокого уровня, а также обсудить вопросы, касающиеся актуальных аспектов развития их малой родины и республики в целом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти, а также в средствах массовой информации.-0-

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