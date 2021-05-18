Представители Беларуси примут участие в Петербургском международном юридическом форуме

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Министерства юстиции и представители Белорусской нотариальной палаты примут участие в Петербургском международном юридическом форуме, который пройдет с 18 по 22 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Форум "Вакцинация правом - дискуссионная площадка", который будет проходить в онлайн-формате, объединит ведущих специалистов различных областей права.

В дискуссионной сессии "Открытое совещание министров юстиции: цифровой облик юстиции в новую эру" 19 мая в качестве спикера выступит министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.

А сегодня представители белорусского нотариата представят свой опыт работы во время дискуссионной сессии Федеральной нотариальной палаты России "Совершение нотариальных действий, связанных с цифровыми активами. Цифровой актив как предмет удостоверяемого нотариусом договора и объект наследования".

Деловая программа форума состоит из 11 тематических треков и включает не только традиционные дискуссии и круглые столы, но и многочисленные возможности для образования и повышения квалификации.-0-