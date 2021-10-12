Представители Генпрокуратуры проведут прием граждан по вопросам питания в учреждениях образования

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Генпрокуратуры проведут прямую телефонную линию и личный прием граждан по вопросам питания в учреждениях образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Отвечать на вопросы граждан будут начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Виктория Финевич и старший прокурор отдела Дина Напреенко.

В центре внимания будут вопросы организации питания в учреждениях образования (от учреждений дошкольного до высшего образования).

Прямая телефонная линия пройдет 18 октября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по телефонам (017) 215 83 30 (Виктория Финевич) и (017) 215 83 32 (Дина Напреенко).

На следующий день пройдет личный прием граждан. Принимать будут по адресу: Минск, ул.Советская, 6, с 8.00 до 13.00 (каб.18, Виктория Финевич) и с 14.00 до 18.00 (каб.5, Дина Напреенко).-0-