Представители российских медиа рассказали о впечатлениях от встречи с Лукашенко

14 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Представители российского медийного сообщества рассказали корреспонденту БЕЛТА о своих впечатлениях от состоявшейся сегодня встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая стала завершающим мероприятием пресс-тура по Беларуси.

В целом российские журналисты называли встречу открытой, искренней и доброжелательной. Тех, кто уже не первый раз был участником подобных встреч, такая открытость белорусского лидера не удивляла. У новичков, конечно же, вызвал восхищение стиль общения Александра Лукашенко с журналистами, которые могли очень подробно выразить свое мнение по какому-либо вопросу и узнать позицию белорусского Президента по интересующей их теме.

Так, главному редактору газеты "Новгородские ведомости" Игорю Свинцову очень понравилась атмосфера встречи. "Президент подробно, детально излагал свою точку зрения. И несмотря на то, что перед тобой был человек очень высокого ранга, он вел разговор с нами на равных, - отметил Игорь Свинцов. - Мне также понравилась живая реакция Александра Лукашенко на наши высказывания, замечания, идеи".

Заместитель главного редактора газеты" Красноярский рабочий" Виктор Решетень считает важным, что Президент не скрывает имеющихся некоторых противоречий в отношениях с Россией. По его словам, политики зачастую не говорят прямо о многом, а журналистам как раз и нужна конкретика для того, чтобы донести до читателя, зрителя реальное положение вещей. "Белорусский Президент был откровенен, что уже стало доброй традицией на подобных встречах с российскими СМИ, - подчеркнул Виктор Решетень. - Мы приезжаем в Беларусь как домой, мы действительно два братских народа, белорусы и россияне".

Наряду с этим заместитель главного редактора обратил внимание на взвешенную позицию Александра Лукашенко по многим острым вопросам как двусторонней повестки дня, так и международной - "он призывает искать точки соприкосновения, а не разжигать огонь вражды, чего бы это ни касалось".

Обозреватель московского журнала "Эксперт", доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян сказал: "Александр Лукашенко умеет найти правильные слова в разговоре с каждым журналистом".

Специальный корреспондент издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Соловьев, отвечая на вопросы белорусских СМИ, назвал такие встречи с Президентом Беларуси очень полезными, поскольку они позволяют напрямую поговорить с первым лицом страны по разным темам.

Встреча продолжалась около четырех часов, а вопросы все не иссякали, появлялись новые темы для обсуждения, как политические, так и житейские. Александр Лукашенко ответил на абсолютно все вопросы, заданные представителями российского медийного сообщества. -0-