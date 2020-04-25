Представители Университета гражданской защиты МЧС благоустроили более 40 воинских захоронений

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в благотворительном проекте "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" по благоустройству памятников и обелисков приняли активисты первичной организации БРСМ Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель вуза Андрей Садовский.

Участники трудовой акции облагородили 42 воинских захоронения на Чижовском кладбище столицы. Привели в порядок могилу Алексея Козаченко - первого начальника Пожарно-технической школы НКВД БССР (1933-1937). В годы войны он возглавил сводный отряд белорусских пожарных и был направлен в Москву принимать участие в тушении пожаров после бомбежек фашистской авиации. Представители университета МЧС очистили захоронение от листвы, сухой растительности и мусора, подкрасили надгробную плиту и ограду.

Благотворительный проект "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто", инициированный Белорусским республиканским союзом молодежи, пройдет с 25 апреля по 4 мая во всех регионах страны. Акция направлена на поддержание преемственности поколений и привлечение молодых белорусов к сохранению исторической памяти о героях войны. Проект реализуется территориальными организациями БРСМ во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, и республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы".-0-

Фото ucp.by