12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители ведущих конфессий Беларуси посетят 13 мая БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Это служители расположенных в Минске Соборной мечети, костела Матери Божьей Будславской, синагоги Бейс Исроэль, православного храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Состоится встреча с руководством, преподавателями и студентами БГУ.

Для гостей организуют экскурсионную программу. При посещении Музея истории БГУ они узнают об основных этапах становления первого университета Беларуси, познакомятся с архивными документами, связанными с вековой историей вуза. В зале Фундаментальной библиотеки посетителям представят уникальные дореволюционные религиозные экспонаты из отдела редкой книги. Среди них - старообрядческое издание XVI века, Триодь цветная 1768 года, богословские журналы, миниатюрные книги. Также состоится передача религиозных изданий для пополнения фонда Фундаментальной библиотеки БГУ.

Визит в БГУ пройдет в рамках проекта "Год народного единства", который проводится в университете с марта текущего года. Идея акции заключается в показе роли любой сферы деятельности в объединении людей, независимо от их вероисповедания, социальных предпочтений и благосостояния. Программа проекта включает цикл мероприятий - посещение храмов, встречи с их представителями, благотворительные акции, спортивные турниры и др.

Организатором мероприятия выступает исторический факультет БГУ.-0-