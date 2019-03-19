19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественное право на распределение выпускников имеют организации - заказчики кадров, сообщила во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА консультант управления высшего образования Министерства образования Ольга Мущинская.

По ее словам, частные организации и организации с долей собственности государства в их имуществе активно участвуют в распределении молодых специалистов. "Согласно Кодексу об образовании все наниматели находятся в равных условиях, независимо от формы собственности. Преимущественное право на распределение к ним выпускников имеют организации - заказчики кадров. Это те организации, которые заключили договоры на подготовку специалистов либо подали соответствующие заявки. И не важно, какая это организация - государственная или частная. Все зависит от отрасли. Если мы говорим о бюджетной сфере, то это, естественно, государственные организации, в реальном секторе экономики преобладают частные организации и организации с долей собственности государства в их имуществе", - пояснила Ольга Мущинская.

По словам консультанта управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Татьяны Короткевич, в договоре между организациями - заказчиками кадров и учреждениями образования оговорены все моменты, связанные с подготовкой молодого специалиста. "В данном случае организация, заключившая договор, называется базовой. И уже условиями договора предусмотрено прохождение практики обучающихся в этой организации, стажировок преподавателей в том числе. Потом эта базовая организация имеет преимущественное право при распределении молодого специалиста", - отметила она.

Представители Министерства образования также уточнили, что в прошлом году 1 тыс. 16 выпускников учреждений высшего образования и 1 тыс. 318 - среднего специального, получившие образование на платной основе, изъявили желание получить распределение на первое рабочее место.-0-

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