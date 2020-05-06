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06 мая 2020, 21:41

Премьера фильма "ICH война" к 75-летию Победы состоится 10 мая на "Беларусь 1"

Фото depositphotos
Фото depositphotos
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый показ фильма "ICH война" состоится 10 мая в 13.15 на телеканале "Беларусь 1" по случаю празднования 75-й годовщины Великой Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Проект не пересказывает телезрителю историю войны в хронологическом порядке. Это персонифицированная история войны через судьбы бывших солдат Вермахта. Съемочный процесс проходил в Германии и Австрии, - рассказали в пресс-службе. - В названии документально-публицистического фильма "ICH война" заложен двойной смысл (ich в переводе с немецкого - это "я") - "их война" и "я война".

В основе проекта - истории восьми бывших солдат Вермахта. Почему они пошли воевать? Верили ли они идеям Гитлера и могли ли они противостоять нацистскому режиму? Как сложились их судьбы после войны? И что они думают о войне спустя 75 лет после ее окончания? О чем они жалеют и во что верят сейчас? Все они в преклонном возрасте. Самому старшему - 102 года. Спустя месяц после записи интервью его не стало. Для большинства участников фильма съемки оказались первыми и последними в жизни. Эти интервью для них стали своего рода исповедью.

"Я бы рекомендовала посмотреть этот фильм тем, кто хорошо знает историю Второй мировой войны, знает все нюансы по годам, дням и часам. А также тем, кто знает о войне из учебников по истории, а еще больше из рассказов своих родителей, дедушек и бабушек. Кто трепетно хранит в альбомах их фотографии и их рассказы о войне, чтобы затем рассказать своим детям и внукам. Чтобы помнили, чтобы то, что случилось, никогда не повторилось", - отметила автор фильма, телеведущая и документалист Виктория Косенюк.-0-

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