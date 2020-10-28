Пренебрежительное отношение к маскам во время эпидемии вызывает недоумение - Карабан

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пренебрежительное отношение к маскам во время эпидемии вызывает недоумение, заявила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, говоря о собственном опыте профилактики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я каждый день на работу езжу общественным транспортом, маршруткой. В так называемую первую волну народа в масках было больше. Сейчас в той же маршрутке, которая заполнена полностью, максимум 2-3 человека находятся в масках. Это вызывает, конечно, очень большое удивление. Я понимаю, что все уже устали от этого, но это наше здоровье. Многие рассуждают: заболею - вылечусь. А если не вылечишься, а умрешь?" - отметила Инна Карабан.

Она призналась, что такое пренебрежительное отношение ставит ее в тупик. "Я понимаю, что каждый человек - кузнец своего счастья, но если мы все вместе будем исполнять те меры, которые предлагаются, я думаю, большого роста заболеваемости не будет, в том числе в организованных детских и взрослых коллективах", - сказала начальник отдела.

Как показывает опыт, 98% заболевших отмечают, что рядом находившиеся люди были без масок.

Вместе с тем многое зависит от правильного ношения маски. "Если мы ее постоянно дергаем, носим на подбородке, дотрагиваемся немытыми руками к лицу, какой смысл ее носить?", - добавила Инна Карабан.

Она также сообщила, что сотрудники Минздрава носят маски, если находятся не у себя в кабинете. "Если в кабинете не один человек, а несколько, маска обязательна. У нас такое правило уже на протяжении последних трех недель", - отметила начальник отдела.-0-