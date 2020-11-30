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30 ноября 2020, 15:00

Преодолевать стигму и дискриминацию в связи с ВИЧ планируют изменением законодательства

Фото из архива
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены преодолевать стигму и дискриминацию по отношению к людям, живущим с ВИЧ, путем внесения изменений в законодательство, сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на то, что ВИЧ-инфекция перестала быть фатальным заболеванием, перешла в разряд хронических, в обществе сохраняется негативное, стигматизирующее отношение к людям, которые живут с ВИЧ, отметил Вячеслав Граньков. У окружающих это вызывает страх, боязнь, а у ВИЧ-позитивных людей - внутреннюю стигму, из-за чего многие боятся обследоваться, что в итоге приводит к негативным последствиям.

"Поэтому борьба со стигмой - очень важный момент. В этом плане мы работаем с национальными институтами, в том числе Министерством здравоохранения, парламентом и другими организациями по декриминализации передачи ВИЧ-инфекции", - сказал представитель ВОЗ.

Он обратил внимание, что в Беларуси по-прежнему есть статья Уголовного кодекса, которая криминализирует не только передачу ВИЧ-инфекции, но и постановку в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. "Такой подход, когда есть специальные статьи, посвященные отдельному заболеванию, вызывает очень большую стигматизацию", - добавил Вячеслав Граньков и выразил надежду, что в ближайшее время удастся вплотную подойти к решению этого вопроса.

Вместе с тем координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям отметил, что Беларуси на протяжении ряда лет удается подтверждать статус страны, элиминировавшей передачу ВИЧ и сифилиса от матери ребенку.

Во многих странах благодаря усилиям мировой общественности, международных организаций, национальных органов число новых случаев ВИЧ-инфекции постоянно снижается. Это результат не только профилактических мер, но прежде всего, как предполагают эксперты, увеличения охвата эффективной антиретровирусной терапией. Благодаря этому люди, которые достигают неопределяемой вирусной нагрузки, не передают ВИЧ-инфекцию другим.

К сожалению, Европейский регион Всемирной организации здравоохранения, который включает 53 страны, остается единственным регионом ВОЗ, в котором число новых случаев продолжает расти, несмотря на предпринимаемые меры. Количество людей, которые живут с недиагностированной ВИЧ-инфекцией, также увеличивается, прежде всего за счет восточной части региона.

Еще одна проблема - поздняя диагностика. Так, 53% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в Европейском регионе ВОЗ диагностируется в поздней стадии. По словам Вячеслава Гранькова, это увеличивает риски ухудшения здоровья, смерти и дальнейшей передачи инфекции. Кроме того, это несет серьезные экономические последствия, потому что поздно диагностированная ВИЧ-инфекция требует почти в 4 раза больше затрат, чем если бы она была выявлена вовремя.

Наибольшее число новых случаев ВИЧ-инфекции в Европейском регионе ВОЗ в 2019 году приходилось на возрастную группу 30-39 лет, что составляет 34%.-0-

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