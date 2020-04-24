24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы поставят в Беларусь из Китая 25 апреля, сообщает БЕЛТА.

В Минск из КНР авиарейсом поставят 310 упаковок противовирусного средства Фавипиравир, доказавшего свою эффективность при лечении короновируса, а также реагенты для 9,6 тыс. тестов и 200 тыс. масок-респираторов KN95. "Все эти средства, препараты и изделия будут безвозмездно переданы организациям, подведомственным Министерству здравоохранения", - отметили в компании "Энерго-Оил", которая в настоящее время планирует поставку из Китая 88 млн защитных одноразовых масок.

В апреле компания уже закупила в Китае 50 тыс. тестов на коронавирус и передала их Министерству здравоохранения для дальнейшего распределения в больницы. Общая сумма инвестиций, направленных на оказание помощи белорусским медикам, ориентировочно составляет $1 млн.-0-