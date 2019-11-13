Преподаватель Белорусской академии искусств стал лауреатом премии СНГ "Содружество дебютов"

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мастер производственного обучения кафедры графики Белорусской государственной академии искусств Федор Шурмелев стал лауреатом международной премии "Содружество дебютов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Премия "Содружество дебютов" учреждена в 2008 году Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. Она вручается ежегодно молодым специалистам в возрасте до 35 лет в той гуманитарной области, которую определяют учредители. Сейчас премия присуждалась по итогам 2018 года, который был провозглашен в СНГ Годом культуры. Ранее ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, спортсмены, тренеры, организаторы туризма.

В нынешнем году на премию были выдвинуты 26 номинантов из восьми стран. Сегодня международное жюри объявило имена восьми лауреатов, в число которых вошел и молодой белорусский педагог. Компанию ему составили азербайджанская оперная певица Афаг Аббасова-Будагова, скрипачка из Армении Диана Адамян, балерина из Казахстана Айгерим Бекетаева, солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета Нуржигит Асанов, солистка Национальной филармонии Молдовы Александра Конунова-Дюмортье, артистка Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Ольга Гришенкова и эстрадная певица из Таджикистана Рустам Мехринигори.

Торжественная церемония вручения премии состоится 9 декабря в Бресте, который в 2019 году провозглашен культурной столицей СНГ.-0-