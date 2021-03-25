Преподаватель БГУКИ: быть вне политики у меня теперь не получится

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств Валерия Филиппенко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ заявила, что не сможет оставаться теперь вне политики, глядя на действия оппонентов власти, сообщает БЕЛТА.

"Августовские события лично для меня дали понимание того, что мы могли рухнуть в какую-то просто бездонную пропасть. Думаю, вне политики лично мне быть не получится. Был такой мудрец Гиллель, и он говорил: "Если не я, то кто же? А если только за себя, то кто я? И если не сейчас, то когда?" - отметила Валерия Филиппенко.

Еще одна гостья передачи финансист в международной фармацевтической компании, владелица турфирмы, активная участница автопробегов "За Беларусь!" Ирина Абраменко обратила внимание: чтобы разбираться в политике, необходимо жить этим. "Мне кажется, или надо уделять должное количество сил и времени, чтобы разбираться, собирать информацию, анализировать. Если у кого-то нет этой возможности, лучше просто абстрагироваться. Эмоционально увидеть где-то сердечко и побежать - это не то, чем надо заниматься. Лучше быть аполитичным", - считает она.

"Но, как сказала Валерия, кто, если не я? Родина в опасности. Как когда-то бабушка и дедушка брали винтовки и шли защищать страну, я вижу, что не могу остаться в стороне, и делаю то, что могу", - добавила Ирина Абраменко.-0-