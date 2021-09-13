Пресс-конференция о проведении форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) пройдет сегодня в БЕЛТА

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Проведение регионального цифрового форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы)" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

В Гомеле 16 сентября пройдет региональный цифровой форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы). Он призван стать площадкой для демонстрации достижений регионов в области цифровизации различных сфер жизнедеятельности, а также для обсуждения тем состояния, развития и перспектив цифрового будущего регионов Беларуси, перевода взаимодействий на всех уровнях в цифровую плоскость.

Организаторами форума выступают РУП "Национальный центр обмена трафиком", РУП "Национальный центр электронных услуг" и СООО "Белорусские облачные технологии". Мероприятие пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.

О подробностях проведения регионального цифрового форума расскажут участники пресс-конференции:

Роман Градусов - директор РУП "Национальный центр электронных услуг";

Алексей Цымбалов - директор РУП "Национальный центр обмена трафиком";

Елена Кличковская - управляющий делами Гомельского областного исполнительного комитета;

Олег Седельник - генеральный директор СООО "Белорусские облачные технологии";

Николай Саванович - заместитель начальника управления конституционного и международного права - начальник отдела конституционного права Национального центра законодательства и правовых исследований.

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