Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, как она перенесла коронавирус

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью "Беларусь 1" рассказала, как она перенесла коронавирус, сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь отметила, что глава государства накануне во время совещания по эпидситуации уже достаточно подробно рассказал на эту тему. "Он следил за течением моей болезни. В первую очередь чтобы понимать тенденции, понимать поведение нынешнего штамма, который сейчас циркулирует", - пояснила Наталья Эйсмонт.

По ее словам, острая фаза ее заболевания длилась буквально несколько дней. "Как сказал наш Президент, врачи уже хорошо знакомы с коронавирусом. И наши врачи уже умеют его лечить. Поэтому, конечно, та фаза, которая требует пребывания в больнице, острая фаза, длилась буквально два - два с половиной дня. После этого, когда стало значительно легче и когда это было возможно, врачи меня уже из больницы выпустили. Дома помогают и стены, очень хотелось домой. Дома все как рекомендуется, по классике жанра: старалась как можно больше дышать воздухом, соблюдать все предписания врачей. И вести активный образ жизни. Это, действительно, очень помогло", - сказала Наталья Эйсмонт.

"Поэтому несколько дней буквально в больнице, потом несколько дней дома на восстановление, и уже в скором времени я была на работе. Безусловно, не подвергая никого никакой опасности", - рассказала пресс-секретарь.-0-