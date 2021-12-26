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26 декабря 2021, 09:00

Престижные награды, поддержка бизнеса и инновационные решения. С какими достижениями Беларусбанк празднует 99-летие

Вспоминаем события, которыми запомнился уходящий 2021 год для клиентов и сотрудников крупнейшего белорусского банка. В наступающем новом году поводов для новых свершений будет еще больше: Беларусбанк отметит 100-летний юбилей!

Возможности для строительства

Хотите приобрести собственное жилье? Теперь это сделать гораздо легче. С февраля Беларусбанк выпустил на рынок финансовых услуг новый продукт – кредит "Ипотека Экспресс". За время действия данного предложения выдано кредитов на общую сумму более 100 млн рублей.

Главное преимущество "Ипотеки Экспресс" – удобство в оформлении. Банк принимает окончательное решение всего через сутки после подачи заявки. Предложение пользуется популярностью не только в столице, но и регионах.

"Z-класс" – для детей и подростков, "Свои"– для компаний

Прошедший год ознаменовался появлением в ростере предложения банка новых клубов. Платежные карты прочно вошли в обиход как взрослых, так и несовершеннолетних. Беларусбанк не остается в стороне и развивает данное направление. К новому 2021-му учебному году банк предложил юным клиентам новый Клуб "Z-класс". В его рамках детям и подросткам предлагаются карты БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ с ярким дизайном. Также пользователь может осуществлять бесплатные переводы с карточек любого банка через дистанционные каналы обслуживания, получать мани-бэк в размере 5% в категориях "Развлечение" и "Досуг и хобби".

Дополнительно участники Клуба "Z-класс" получают бесплатное подключение пакета услуг "Полный" в приложении M-Belarusbank и SMS-оповещение за 75 копеек в месяц, а еще могут оформить договор добровольного страхования от травм "Экспресс" со скидкой 15%.

Также Беларусбанк презентовал карточный Клуб "Свои", который ориентирован на юридических лиц и их сотрудников. В рамках Клуба "Свои" сотрудники организации получают международную карточку Visa, позволяющую совершать платежи в Беларуси и за границей, получать скидки в магазинах и пользоваться специальными предложениями в рамках программы. Кроме прочего, карточка может применяться в качестве пропуска на предприятие. А ее держателям возвращается часть стоимости от совершения покупок.

Инвестиции в социальную сферу

В Беларусбанке реализуются программы поддержки образования, науки, культуры, спорта высоких достижений, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Например, по проекту "Родительский дом" возведен уже 17-й коттедж – детский дом семейного типа в Верхнедвинске. В последнее время особое внимание банк уделял поддержке системы здравоохранения – в этом году направлено почти 600 тысяч рублей. В частности, у Барановичской центральной поликлиники к 150-летию города появился новый автомобиль скорой помощи. Помимо средств защиты для врачей, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, спонсорская помощь оказана медучреждениям Минска, Могилева, Бобруйска, Барановичей, Быхова, Костюковичей, Краснополья и других городов.

Международное и национальное признание

В 2021-м ОАО "Беларусбанк" не раз отмечали как на национальном, так и международном уровне. В мае в ходе VI Международного форума валютного и денежного рынков Московской биржи банк удостоен международной награды "За профессиональный подход и активное участие в новых продуктах валютного рынка". В начале декабря банк стал обладателем двух наград премии "Народная марка" в номинациях "Банк и его банковский продукт" и "Дистанционное банковское обслуживание".

А в канун Нового года Эксперты платежной системы VISA удостоили Беларусбанк еще двух наград. Так, финансово-кредитное учреждение стало лидером среди белорусских банков по росту карт VISA. Еще одну награду Беларусбанк получил за лучший продукт для женщин – карточку Клуба "Леди", которая создана специально для современных женщин с учетом их интересов и образа жизни.

Карточка – по почте

Теперь заказать и получить карточку банка можно не выходя из дома. В сентябре банк расширил сервис по доставке карточек почтой. Теперь в Интернет-банкинге крупнейшего банка можно заказать карточку как к новому, так и к действующему счету с доставкой в почтовый ящик клиента.

– Нам важно, чтобы качество сервисов нашего банка находилось на высоком уровне и соответствовало ожиданиям клиентов, – отметила заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина. – Беларусбанк следует в ногу со временем и уделяет пристальное внимание пожеланиям своих клиентов. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, дистанционное оформление банковских продуктов набирает популярность. Уверена, клиенты банка по достоинству оценят все преимущества сервиса по заказу карточек в Интернет-банкинге с доставкой на дом.

Карточку доставят в почтовый ящик по адресу, который укажет клиент. Если почтового ящика нет или он открыт, то за готовой карточкой нужно обратиться в отделение почты. Там она будет храниться в течение 30 дней после поступления, по истечении этого времени ее вернут в банк.

Белорусские города стали ярче

Минувшей осенью Беларусбанк запустил масштабный арт-проект "Традыцыі дзеля будучыні". Благодаря ему сразу в 10 городах страны появятся авторские рисунки на стенах многоэтажных зданий. Проект приурочен к 100-летнему юбилею банка. Через серию муралов банк планирует транслировать сюжеты белорусской мифологии, городских историй и легенд, а также говорить о значимости личной инициативы каждого белоруса. В рамках проекта с помощью креатива художников банк создаст работы, которые будут мотивировать современных белорусов двигаться вперед и развиваться с опорой на наш богатый культурный бэкграунд.

Первый мурал появился в середине ноября в Пинске. Рисунок символизирует современного молодого человека, который уверенно идет за своей мечтой. Следующая картина по мотивам местной легенды о сотворении мира и людей вскоре украсила Мозырь. В разработке идей для творческих работ принимают участие молодые художники.

Инновации в общественном транспорте

В июне на выставке "ТИБО-2021" Беларусбанк представил уникальный биометрический сервис для оплаты проезда в метро "Смотри и проходи". В принципе ее работы использована технология считывания лиц. При этом система может распознать человека даже в очках и медицинской маске. Работает услуга просто: вы устанавливаете мобильное приложение M-Belarusbank, выбираете вкладку с сервисом, фотографируете свое лицо, а при входе на станцию просто смотрите в сканер. К слову, сегодня таким сервисом можно воспользоваться на трех станциях столичной подземки: Площадь Ленина, Немига и Институт культуры.

В течение 2021-го продолжалось активное внедрение еще одной разработки для общественного транспорта – сервиса оплаты TIX. Сегодня с его помощью, используя лишь мобильный телефон и одноименное приложение, можно оплатить проезд в наземном транспорте Минска, Бреста, Гродно и Бобруйска.

Поддержка малого и среднего бизнеса

В 2021 году Беларусбанк продолжил реализацию Программы малого и среднего бизнеса. За последние 6 лет банк профинансировал около 7 тысяч бизнес-инициатив на общую сумму более 13 млрд рублей. У представителей бизнеса Беларусбанк пользуется популярностью за счет широкой линейки транзакционных продуктов, благодаря чему расчеты и платежи можно проводить крайне оперативно.

Отметим, что сегодня на обслуживании в банке находится более 90 тысяч клиентов, из которых 75% составляют субъекты малого и среднего предпринимательства.

Справка:

ОАО "АСБ Беларусбанк" – крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Республики Беларусь.

Предлагает все виды банковских услуг и продуктов. Занимает лидирующие позиции в отечественной банковской системе по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов.

Деятельность банка неразрывно связана с экономической политикой страны и направлена на содействие динамичному развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы.

В числе клиентов – предприятия промышленности, строительства, агропромышленного комплекса, телекоммуникаций, нефтехимии, деятельность которых ориентирована на модернизацию и расширение производства, реализацию программ импортозамещения, развитие экспортного потенциала.

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