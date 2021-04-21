Превентивные меры в области сельского хозяйства сыграли важную роль после аварии на ЧАЭС - ученый

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Превентивные меры в области сельского хозяйства сыграли важную роль после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси Николай Цыбулько во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: меры по социально-экономическому развитию пострадавших территорий".

Николай Цыбулько назвал науку системообразующим звеном в решении чернобыльских проблем. "Наш институт сразу после аварии на Чернобыльской АЭС включился в изучение миграции радионуклидов, их поступления в продукцию растениеводства. Системные исследования научных учреждений аграрного профиля позволили сформулировать предложения для правительства по первоочередным превентивным мерам после аварии. В их числе вывод земель из сельхозоборота, мелиорация сельхозземель на переувлаженных территориях, известкование почв повышенными дозами, применение дополнительных доз фосфорных и калийных удобрений", - рассказал он.

По его словам, предложения научной общественности по разным направлениям были систематизированы и легли в основу государственных программ. Ученые в том числе разрабатывали программы специализации сельскохозяйственных предприятий Гомельской и Могилевской областей с учетом необходимых защитных мер.

Одной из важных мер Николай Цыбулько назвал обследование сельхозземель. "У нас с 1960-х годов в стране проводится агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных земель на уровне элементарных участков. Областные проектно-изыскательные станции обследуют пахотные и луговые земли, определяется содержание гумуса, кислотность, элементы питания. После чернобыльской катастрофы начали проводить и радиологическое обследование, определять содержание стронция и цезия. Информация о загрязнении участка, о содержании там элемента питания, допустим, калия, который влияет на поступление цезия, о степени кислотности позволяет прогнозировать содержание радионуклида в той или иной сельскохозяйственной культуре", - отметил ученый.-0-

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