Превышений радиационных параметров в Беларуси в июне не зафиксировано - Белгидромет

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Превышений радиационных параметров в Беларуси в июне не зафиксировано, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Станция мониторинга в Стокгольме (Швеция) зафиксировала 22-23 июня незначительное увеличение содержания радионуклидов цезия-134, цезия-137 и рутения-103 в атмосферном воздухе по сравнению с обычным уровнем. "В связи с этим Белгидромет информирует о результатах наблюдений на территории Беларуси в июне 2020 года. Уровни суммарной бета-активности и содержание цезия-137 соответствовали установившимся многолетним значениям. Другие техногенные радионуклиды, в том числе цезий-134 и рутений-103, в пробах аэрозолей не идентифицировались", - сказали в Белгидромете.

Специалисты также отмечают, что 22-23 июня на территорию Беларуси не поступали воздушные массы с территории, которая была указана Организацией по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) как регион размещения потенциального источника радиоактивного загрязнения. Выделенная ОДВЗЯИ область покрывает южную часть Швеции, центральную часть Балтийского моря и северо-западную часть России, включая Ленинградскую область, Карелию, часть Архангельской области.

Радиоактивность аэрозолей в приземном слое атмосферы контролируется в десяти городах Беларуси (Минск, Мстиславль, Могилев, Гомель, Мозырь, Пинск, Ошмяны, Нарочь, Лынтупы, Браслав). Отбор проб воздуха проводится с использованием воздухо-фильтрующих установок.-0-