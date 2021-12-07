Президент держит слово: Боровик о предоставлении гражданства 448 украинцам

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент держит слово. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился политолог Вадим Боровик, комментируя указ Президента, в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины.

"С момента "Большого разговора" более 1,2 тыс. человек, прибывших из Украины, получили белорусское гражданство. Но при этом не надо забывать, что более 150 тыс. украинцев к нам переехали. И с нашей стороны не было каких-то неадекватных, негуманных действий по отношению к гражданам Украины, которые не от хорошей жизни в Беларусь перебрались. Ведь там был военный конфликт. Там и сейчас тлеющий военный конфликт. Люди утратили свое жилье, имущество. Это, кстати говоря, то, от чего сейчас бегут те беженцы, которые скопились на белорусско-польской границе. Тоже от войны, беды, потому что они лишены нормальных условий для жизни", - сказал Вадим Боровик.

Политолог отметил, Александр Лукашенко всегда держит свое слово. "Президент во время "Большого разговора" попросил, чтобы подготовили соответствующие обращения и они будут позитивно рассмотрены. И, как информирует Департамент по гражданству и миграции, на текущий момент нерассмотренных обращений нет. То есть они все удовлетворены. И, соответственно, Беларусь демонстрирует гуманную позицию. Глава государства держит слово, - подчеркнул он. - Кстати, если вспомним разговор Меркель и Лукашенко, Меркель обещала ситуации с беженцами на границе уделить внимание. Наплевали на свои обещания. Абсолютно их не волнует эта гуманитарная катастрофа, которая сложилась по вине стран, участвовавших в военных операциях на территории государств, откуда сейчас бегут беженцы".

"Вы поймите один момент: граждане Украины обратились за гражданством к белорусскому Президенту, - добавил Вадим Боровик. - Это говорит о том, что они оценили уровень социальных стандартов, экономическую политику. Они оценили стабильную работу белорусского государства, в том числе и в гуманитарных аспектах. Наша экономика позволяет им найти работу. Им нравится стабильность политической системы. Они уже устали в Украине от постоянных революционных изменений. Беларусь они ценят за мир, стабильность и гуманное отношение к лицам любых национальностей и любых государств".-0-