Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ за помощью

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассматривает происходящее в стране как акт внешней агрессии. Президент Казахстана назвал уместным и своевременным обращение к партнерам по ОДКБ из-за ситуации в стране.

Он также пообещал сделать все для защиты интересов граждан и сообщил, что в Алматы "террористические банды" захватили пять самолетов, включая иностранные. Террористы бесчинствуют в городах, захватывают здания инфраструктуры. В настоящее время под Алматы идет бой террористических банд с воздушно-десантным подразделением Минобороны.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, "террористические банды", устроившие беспорядки в Казахстане, прошли серьезную подготовку за рубежом.-0-