Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны - социсследование

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны. Об этом заявил сегодня журналистам директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, комментируя результаты социологического исследования "Социальное мышление", проведенного в преддверии VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уровень доверия Президенту, по этому большому опросу, составил 66,5%. В телефонном опросе, которым мы предваряли это исследование, было 74,2%, - отметил Сергей Мусиенко. - Наибольший уровень доверия армии - 69,2%, церкви - 66,8%, правительству - 57%, правоохранительным органам - 51,9%". По словам Сергея Мусиенко, как правило, после большой политической кампании эти цифры снижаются.

В то же время белорусской оппозиции в целом не доверяет 63,4% респондентов, доверяет 17,2%. "Когда задаются открытые вопросы - "Назовите лидера оппозиции" - практически единицы называли людей из старой когорты оппозиции. Эти 20-25 лет их борьбы с "режимом" вылились в то, что из 10 тыс. ответов 3-4 человека называют того, кого считают постоянным ньюсмейкером. Пришли новые люди - их называют и часто путаются", - обратил внимание социолог.

Республиканский опрос общественного мнения проводился по заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации.

На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан. Помимо организации заполнения формализованных анкет, перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов.

"Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси", - подчеркнул Сергей Мусиенко.-0-

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