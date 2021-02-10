Около 60% белорусов считают, что действующая Конституция соответствует запросам общества - опрос

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60% белорусов считают, что действующая Конституция соответствует общественным запросам. Об этом заявил сегодня журналистам директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, комментируя результаты социологического исследования "Социальное мышление", проведенного в преддверии VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Блок вопросов в исследовании касался конституционной реформы. "Базовые вопросы были - как вы считаете, соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства. На данный вопрос положительно ответили 57,8% респондентов, отрицательно - 27,3%", - сказал директор аналитического центра.

Предварял социологическое исследование телефонный опрос. Его данные немного отличаются. "60,1% считает, что действующая Конституция соответствует общественным запросам. В принципе я тоже так считаю, это мое субъективное мнение. Но, оказывается, его разделяет большинство жителей страны", - отметил Сергей Мусиенко.

Как сообщалось, республиканский опрос общественного мнения проводился по заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси (опросом охвачено 201 предприятие) с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации.

На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого решено провести второй этап с более широким охватом различных категорий граждан. Помимо организации заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучить запросы и ожидания общества, собрать предложения населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси.-0-

Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны - социсследование

Мусиенко: протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов

Мусиенко: снижение благосостояния с деятельностью правительства связывают лишь 6,5% белорусов

Фото Максима Гучека