При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам - Казакевич

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае угрозы национальной безопасности может быть заблокирован доступ к деструктивным ресурсам. Об этом сегодня во время онлайн-конференции заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, сообщает БЕЛТА.

Первый замминистра ответил на вопрос о том, не планируется ли использовать российский опыт попытки блокировки мессенджера Telegram. По мнению Геннадия Казакевича, с технической точки зрения этого сделать нельзя. "С информационной точки зрения просто глупо блокировать не только Telegram-каналы, но и какие-либо ресурсы. Потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух", - отметил правоохранитель.

"Тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента (сети Интернет. - Прим. БЕЛТА) к этим ресурсам", - сказал Геннадий Казакевич.-0-