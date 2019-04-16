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При желании каждый ребенок в Беларуси может себя реализовать - Юлия Стефняк

Общество 16.04.2019 | 17:29

Эстафета огня II Европейских игр стартует в Беларуси 12 мая. Факел "Пламени мира" по территории страны пронесут 450 факелоносцев. В их числе учащаяся Минского радиотехнического колледжа, автор проекта "Мобильный навигатор для людей с инвалидностью INVO" конкурса "100 идей для Беларуси", участник инклюзивной спортивной команды "Крылья ангелов", волонтер Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Юлия Стефняк. Девушка передвигается на коляске, но это совершенно не мешает ей вести активную общественную жизнь.

- Юля, вам выпала честь быть факелоносцем II Европейских игр, насколько для вас это важное событие?

- Для меня это действительно очень значимо. Я попала в число факелоносцев благодаря Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). На протяжении нескольких лет я участвую в их проектах и программах в вопросах инклюзии, защиты детей, ну и в принципе мне интересно помогать другим людям. Я также участница инклюзивной команды "Крылья ангелов". Я стала вместе с ними бегать на коляске, участвовать в Минском полумарафоне.

В начале апреля в Минске прошла презентация эстафеты "Пламя мира". Организаторы игр представили сам факел, маршрут эстафеты и форму факелоносцев. Невозможно описать те эмоции, которые переполняли меня, когда я была на сцене с факелом во время презентации. Я абсолютно уверена, что каждый ребенок, с особенностями он или без, может добиться поставленных целей. Главное, давать возможность на реализацию наших идей и потенциала. Для меня спорт - это не только медали, которые участники получают на финише после прохождения дистанции на Минском полумарафоне или других спортивных мероприятиях, это еще и здоровье, общение, развитие. Поэтому я безгранично рада и счастлива, что в лице меня и благодаря моему жизненному опыту, пускай мне всего 17 лет, я могу показать другим детям, что даже коляска не мешает полноценно участвовать в жизни общества, в спорте особенно.

- В чем будет заключаться ваше участие в эстафете огня?

- На маршруте эстафеты мне выпала честь бежать на дистанции в Борисове. Подробности еще будут уточняться. Я побегу вместе с Алексеем Талаем - это белорусский Ник Вуйчич, мы так его называем. И это для меня очень важно. Планируется, что мы все вместе побежим друг за другом: не только люди с инвалидностью, но и условно здоровые. И это такой факт инклюзии, подтверждение, что спорт без границ. Это очень хороший показатель не только для Минска, но в принципе для развития инклюзии в спорте.

- Юля, а как вообще вы пришли в спорт?

- Изначально это была вынужденная мера, потому что мне постоянно нужно поддерживать форму. Здесь мне очень помогли родители. То, что вы видите сейчас, - результат большой работы. При моем диагнозе ДЦП - это редкий случай, когда работают руки, и я могу воспользоваться коляской, чтобы самостоятельно передвигаться. Приходилось ежедневно, особенно в детстве, заниматься физкультурой, делать упражнения, потом это стало частью меня. Я уже не могу без этого. Допустим, каждое воскресенье на протяжении 12 лет я хожу в бассейн, благодаря чему плаваю самостоятельно, без каких-либо поддержек. Хотя, казалось бы, я на коляске, не хожу, но плаваю.

- В каких проектах вы уже принимали участие?

- Проектов было много. К примеру, в 2016 году я стала участницей информационной кампании #ИнклюзивнаяБеларусь. Это совместная инициатива всех агентств ООН, направленная на достижение Цели устойчивого развития 10: уменьшение неравенства. Это очень интересный проект, рассказывающий о социальных барьерах, стереотипах и неравенстве, а также о том, как достичь общества равных возможностей, не оставляя никого позади. Поэтому участие подростков в нем очень важно, ведь мы будущее поколение и какое сформируем отношение среди всех групп населения сейчас, таким оно будет и в будущем.

Не так давно я приняла участие в серии тренингов под названием "Решаем и делаем вместе". Современной молодежи не безразлично, что происходит вокруг. Например, многие рассказывают, что в направлении решения проблем экологии они собирают раздельно мусор или используют многоразовые сумки при походе в магазин. Это очень приятно и очередное подтверждение того, что в обществе все делается правильно в развитии детей, в их понимании самих себя, в стремлении что-то изменить вокруг.

- Как рискнули поучаствовать в проекте "100 идей для Беларуси"?

- На конкурсе наша команда представила проект "Мобильный навигатор для людей с инвалидностью INVO". Идея проекта пришла, когда я поступила в Минский радиотехнический колледж. Поняла, что именно здесь реально реализовать его в форме приложения в мобильном телефоне. Конечно, сначала было непросто, ведь нужно было собрать крепкую команду, которая будет заинтересована в проекте. Сейчас такая команда уже есть. В соавторстве со мной выступила моя сестра Елена и студентка 1-го курса БГУИР Наталия Сусько. Техническую часть проекта реализуют учащиеся 3-го и 4-го курсов колледжа и 1-го курса БГУИР.

Работу над проектом мы начали в сентябре прошлого года с мониторинга и сбора информации о безбарьерной среде в Минске. Это один из самых важных этапов. Здесь нам помогают ребята-волонтеры из общественных объединений инвалидов, из колледжа и ЮНИСЕФ. Затем мы проверяем информацию, которая к нам приходит. Далее буквально каждому препятствию, каждому понижению или объекту инфраструктуры в городе присваивается имя и соответствующий цвет, где зеленым мы помечаем доступные пути, красным - недоступные, желтым - частично доступные. Ребята из группы технической поддержки проекта наносят точки на карту. На данный момент у нас полностью промониторены Ленинский район и большая часть Советского. В перспективе планируем, что проект распространится по всем регионам Беларуси.

В идеале хотим сделать так, чтобы это был не просто навигатор, а информационный ресурс в виде сайта и мобильного приложения, скажем так, навигатор по жизни. Такая информация будет полезной не только человеку с инвалидностью, но и пожилому человеку, мамам с колясками, тем же велосипедистам, чтобы узнать не только о пеших маршрутах, но и маршрутах низкопольного транспорта, его расписание, ну и в принципе стараемся этим проектом сделать жизнь комфортнее. Мы надеемся на поддержку проекта со стороны IT-компаний, уже откликнулся ЕРАМ. При этом заинтересованы не только в финансовой поддержке, но и в консультации картографов. Ведь построение короткого и доступного маршрута корректно и правильно - это непростая задача.

Сейчас пишется приложение под Android, но в дальнейшем планируем и под IOS. Приложение можно будет скачать через Play Market. Первый прототип надеемся запустить к II Европейским играм, чтобы показать наше приложение, в том числе и гостям страны. Наша команда - это наша сила. Уверена, что у нас все получится. К слову, на проекте "100 идей для Беларуси" мы стали победителями в номинации "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии". Будем работать дальше и участвовать в конкурсе в следующем году. У нас много задумок и планов.

- Юля, вы достаточно активный человек по жизни. Как вам это удается?

- Я благодарна своим родителями за то, что они никогда не делали меня особенным ребенком: я училась в обычной школе, ходила в обычный детский сад. Не буду скрывать, вначале были некоторые недопонимания, но сейчас мир движется дальше, и люди уже не обращают внимания на мои ограничения.

Очень часто из-за гиперопеки родителей дети-инвалиды просто сидят дома, замыкаются в себе. Мои же родители поступили по-другому, отдав меня в обычный детский сад, хотя это тоже требовало усилий. Я училась в 130-й школе города Минска. В младших классах, чтобы не отставать от других детей, я обучалась с педагогом-дефектологом. У нас была такая маленькая группа из четырех человек. Но я очень хотела быть такой, как все, поэтому пошла в обычный класс. Да, были промахи и сначала плохие отметки, но в итоге все получилось. Закончив 9 классов с баллом аттестата 9,4, я поступила в Минский радиотехнический колледж. Меня все принимают как обычного человека, никогда никто не считал коляску каким-то приговором для меня.

- Когда одна выходите в город, нет страха, что можете столкнуться с какой-то проблемой и вам никто не сможет помочь?

- У меня нет такой боязни. Да, бывают случаи, когда люди хотят помочь, но не знают как. Тогда наилучший выход рассказать, как это надо сделать. Главное, не бояться самим людям с инвалидностью сказать о том, какая помощь им нужна в данный момент. В обществе, конечно, еще есть стереотипы, но ситуация меняется, надеюсь на положительную динамику и в дальнейшем.

Знаете, для меня очень важна поддержка окружающих. Вместе мы сила. Я вот активная, в колледже учусь на дневном отделении. Все зависит от воспитания, эти качества мне передались от матери. Она у меня тоже очень активный человек и помогает мне реализовывать все мои начинания. Я очень рада, что у меня такие родители. Они отдают меня на всевозможные курсы, мне иногда 24 часа в сутки не хватает, чтобы освоить все. На это нужна сила воли, которая благодаря родителям у меня есть.

Светлана СУХАРКО,

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