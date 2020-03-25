Прибывшие из Европы 10 грузинских граждан сегодня улетят из Минска

25 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Грузия благодарна белорусской стороне за помощь в организации перелета грузинских граждан из Минска. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия.

"Сегодня из белорусской столицы вылетят 10 грузинских граждан, которые прибыли в Минск из Европы. Они улетят в Ереван, а оттуда их заберет автомобиль, который довезет до Грузии", - сказал дипломат.

Валерий Кварацхелия высказал слова благодарности за взаимодействие в организации перелета своих граждан. "Беларусь оказала нам большую помощь, спасибо за это. Мы работали в тесном взаимодействии с "Белавиа", - отметил глава дипломатической миссии.

Посол обратил внимание, что последний рейс "Белавиа" по маршруту Минск - Тбилиси был осуществлен 21 марта, и все желающие, в том числе прибывшие из других стран, смогли улететь в Грузию. По его словам, сегодня планируется авиарейс из Берлина в Тбилиси, на котором домой должны улететь грузинские граждане.

В это непростое время при таких форс-мажорных обстоятельствах необходимо работать вместе и помогать друг другу, убежден дипломат. Он также сказал о заинтересованности грузинской стороны закупить в Беларуси медицинские маски, поскольку в Грузии их производится немного.-0-