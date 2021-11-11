11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибывшую из Пекина вакцину против COVID-19 начнут распределять по регионам на следующей неделе, сообщил журналистам генеральный директор РУП "Белфармация" Сергей Литош, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вакцину мы начнем распределять на следующей неделе после окончания контроля качества. Также будет осуществлена регистрация шприцев, поступивших в качестве гуманитарной помощи", - сказал Сергей Литош.

Самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 прибыл в Беларусь сегодня ночью. Вакцину оперативно разгрузили и разместили на складах. Миллион доз хранится на аптечном складе РУП "Белфармация" в специальных холодильных камерах, полмиллиона доз, пришедших в качестве гуманитарной помощи, размещено на складах "Белтаможсервиса".

"Доставка вакцины организована с соблюдением всех требований холодовой цепи. На протяжении всего пути следования осуществляется мониторинг температурного режима хранения. Это гарантирует, что вакцина поступит в лечебные организации качественная и безопасная", - отметил Сергей Литош. Он уточнил, что температурный режим хранения данной вакцины - от 2 до 8 градусов по Цельсию.

В общей сложности в Беларусь прибыли 1,5 млн доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm. Один миллион доз Минздрав закупил у Китая, а 500 тыс. доз китайская сторона передала Беларуси в качестве иностранной безвозмездной помощи. В решении вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран.-0-

Фото Андрея Покумейко