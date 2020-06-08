8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием документов в первые классы школ Беларуси начнется 12 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

"Прием документов для зачисления в первые классы учреждений общего среднего образования будет осуществляться с 12 июня по 15 августа. В первую очередь в первые классы принимаются дети, проживающие в микрорайоне, где расположено учреждение образования. Документы от родителей будущих первоклассников принимаются в соответствии с утвержденным руководителем учреждения образования графиком. Родители пишут заявление, представляют свидетельство о рождении ребенка (или документ удостоверяющий личность) и медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка", - рассказали в пресс-службе.

При наличии свободных мест могут приниматься дети, проживающие в других микрорайонах. "В этом случае в период с 12 июня по 15 августа родители во время приема директором школы граждан оставляют заявление с просьбой принять ребенка в первый класс. Заявление будет зарегистрировано в специально отведенном журнале. Прием остальных документов (медицинская справка о состоянии здоровья, свидетельство о рождении ребенка) для зачисления в первый класс на свободные места будет осуществляться с 16 по 28 августа. Зачисление в первый класс на свободные места будет осуществляться в порядке очередности подачи заявлений", - добавили в ведомстве.-0-