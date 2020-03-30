Прием заявок на конкурс на лучшую публикацию об отцовстве продлен до сентября

30 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Прием заявок на республиканский творческий конкурс "Отцовство" продлен до 1 сентября, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Основные цели и задачи конкурса - привлечение внимания общественности к проблемам отцовства, социальной безотцовщины, роли отца в семье и воспитании детей, формировании личности ребенка, а также активизация работы журналистов, направленной на освещение вопросов осознанного, вовлеченного отцовства, распространение опыта отцов, которые могут послужить примером для мужчин, популяризация традиционных семейных ценностей и ролей в семье, пропаганда здорового и ответственного образа жизни, профилактика разводов.

Во время творческого состязания будут рассматриваться лучшая статья (цикл статей) в печатных СМИ и на интернет-ресурсах, лучший сюжет (цикл сюжетов) в электронных СМИ, лучшая публикация видео в СМИ или блоге. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте организаторов.

Конкурс на лучшую публикацию об отцовстве проводят социально-просветительские учреждения "Отцовство", "Семейный центр "Папа может", общественное объединение "Совет отцов" города Минска при информационной поддержке Министерства информации.-0-