Приграничное сотрудничество Беларуси и России обсудили в Смоленске

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча представителей министерств внутренних дел Беларуси и России по вопросам приграничного сотрудничества состоялась в Смоленске, сообщили БЕЛТА в МВД.

С российской стороны делегацию возглавил первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Андрей Краюшкин. Белорусскую сторону представляли первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковник милиции Виталий Наумчик, а также руководители управлений по гражданству и миграции УВД Витебского, Гомельского и Могилевского облисполкомов.

Открывая заседание, Андрей Краюшкин отметил, что рабочие встречи в таком формате на протяжении последних нескольких лет проводятся на постоянной основе и приносят хорошие результаты. Тем не менее представляется значимым дальнейшее совершенствование сотрудничества по вопросам противодействия незаконной миграции. Во время рабочей встречи обсуждались вопросы приграничного сотрудничества в целях повышения эффективности контроля за пребыванием иностранных граждан третьих стран на территории Союзного государства.

Стороны обсудили миграционную ситуацию, обменялись информацией об изменениях в миграционном законодательстве и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия между территориальными органами МВД России и подразделениями по гражданству и миграции ОВД Беларуси приграничных регионов при подготовке и проведении совместных межведомственных оперативно-профилактических мероприятий. В завершение руководители делегаций подписали итоговый протокол встречи.-0-

Фото МВД