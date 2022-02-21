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21 февраля 2022, 16:09

Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнили статусом о вакцинации в Беларуси

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21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) расширил функционал приложения "Путешествую без COVID-19", которое необходимо для въезда граждан Евразийского экономического союза и некоторых стран СНГ в Россию. Теперь для привитых от коронавирусной инфекции в Беларуси и переболевших в Армении появилась возможность загрузить свой статус, сообщили БЕЛТА в пресс-центре ЕАБР.

"Для загрузки информации о вакцинации в приложении необходимо перейти в раздел "Вакцинация" и отсканировать QR-код из сертификата вакцинации", - пояснили в пресс-центре.

Число пользователей "Путешествую без COVID-19" составляет 1,5 млн. Около 3,5 млн раз приложением воспользовались для получения результатов ПЦР-тестов. В настоящее время представление ПЦР-теста в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" является обязательным для въезда в Россию из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

К приложению подключен 7831 пункт забора биоматериала: 113 - в Армении, 77 - Беларуси, 4789 - России, 1798 - Казахстане, 227 - Кыргызстане, 179 - Таджикистане, 242 - Узбекистане, 287 - Азербайджане и 119 - в Молдове.

"Важно отметить, что порядок пересечения границы того или иного государства при помощи "Путешествую без COVID-19", а также сведения, которые требуется предоставить в приложении (данные о ПЦР-тестировании, вакцинации или о перенесенном заболевании), регламентируются национальным законодательством", - подчеркнули в пресс-центре.

"Путешествую без COVID-19" - первый проект Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Задача приложения - обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне. При этом уникальность архитектуры такова, что при трансграничном информационном обмене не присутствуют персональные данные гражданина. Все сведения остаются только на национальном уровне, где происходило тестирование. Благодаря этому защита персональных данных осуществляется исключительно в соответствии с национальным законодательством.

Когда гражданин проходит тестирование в стране отправления, лаборатория отображает эту информацию в национальной системе и она в виде QR-кода появляется в специальном приложении на мобильном устройстве сдающего анализ. Пользователь, показывающий QR-код для проверки третьим лицам, в том числе контролирующим органам стран ЕАЭС, предоставляет им возможность проверить в режиме реального времени валидность этих QR-кодов. Удостовериться, что результаты тестирования пользователя действительны, могут сотрудники гостиниц, ресторанов, авиакомпаний и т. д., если пользователь предоставляет им QR-код для сканирования.

Рейтинг приложения в App Store сейчас составляет 4,6 из 5,0, оно вошло в топ-20 в категории "Медицина". В Google Play приложение оценивается пользователями как 4,3 из 5,0.-0-

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