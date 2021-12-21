Принято решение о выдаче лицензии на начало физического пуска второго энергоблока БелАЭС

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии ГП "Белорусская АЭС" на начало физического пуска энергоблока №2, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.

Перед принятием такого решения на заседании комиссии Госатомнадзора по вопросам лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения рассматривались документы, обосновывающие безопасность БелАЭС, включая экспертные заключения и результаты комплексной проверки ГП "Белорусская АЭС", на предмет выдачи лицензии на начало физического пуска энергоблока №2.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт находится вблизи Островца. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.-0-